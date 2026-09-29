S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Blackstone von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Blackstone-Investment gewesen.

Am 29.09.2021 wurde das Blackstone-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 118,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Blackstone-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,409 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 114,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 963,34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,67 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Blackstone belief sich zuletzt auf 146,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at