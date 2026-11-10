Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|Lukrativer Blackstone-Einstieg?
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackstone von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Blackstone-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 144,30 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,930 Blackstone-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackstone-Aktie auf 124,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 859,67 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 859,67 USD, was einer negativen Performance von 14,03 Prozent entspricht.
Alle Blackstone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 147,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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