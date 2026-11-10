S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackstone von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Blackstone eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Blackstone-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 144,30 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,930 Blackstone-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackstone-Aktie auf 124,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 859,67 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 859,67 USD, was einer negativen Performance von 14,03 Prozent entspricht.

Alle Blackstone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 147,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at