Block Aktie

Block für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036

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Frühe Investition 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Block (ex Square)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Block (ex Square)-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Block (ex Square)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 247,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Block (ex Square)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,339 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 189,59 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Anteils am 10.09.2026 auf 79,07 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 68,10 Prozent.

Block (ex Square) war somit zuletzt am Markt 47,72 Mrd. USD wert. Am 19.11.2015 fand der erste Handelstag der Block (ex Square)-Aktie an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann der Block (ex Square)-Anteilsschein bei 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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