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WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036

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Lukrative Block (ex Square)-Anlage? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Block (ex Square) von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Block (ex Square)-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Block (ex Square)-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Block (ex Square)-Anteile bei 238,49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Block (ex Square)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,419 Block (ex Square)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,54 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Anteils am 08.10.2026 auf 75,23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 68,46 Prozent.

Der Marktwert von Block (ex Square) betrug jüngst 45,58 Mrd. USD. Am 19.11.2015 fand der erste Handelstag des Block (ex Square)-Papiers an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Block (ex Square)-Aktie bei 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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