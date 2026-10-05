S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bloom Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bloom Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bloom Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Bloom Energy-Papiers betrug an diesem Tag 18,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Bloom Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 542,594 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bloom Energy-Aktie auf 289,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156 890,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 468,91 Prozent.

Der Börsenwert von Bloom Energy belief sich jüngst auf 85,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at