Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|Profitable Bloom Energy-Anlage?
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05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bloom Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bloom Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Bloom Energy-Papiers betrug an diesem Tag 18,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Bloom Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 542,594 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bloom Energy-Aktie auf 289,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156 890,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 468,91 Prozent.
Der Börsenwert von Bloom Energy belief sich jüngst auf 85,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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