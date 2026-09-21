S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bloom Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Bloom Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bloom Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Bloom Energy-Aktie letztlich bei 84,93 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Bloom Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1,177 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bloom Energy-Anteile wären am 18.09.2026 312,76 USD wert, da der Schlussstand 265,63 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 212,76 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Bloom Energy betrug jüngst 78,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at