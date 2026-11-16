S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bloom Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bloom Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bloom Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Bloom Energy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 111,89 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Bloom Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 89,373 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 191,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 158,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 71,59 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Bloom Energy zuletzt 56,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at