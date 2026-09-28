Bloom Energy Aktie

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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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Lohnender Bloom Energy-Einstieg? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bloom Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bloom Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bloom Energy-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,23 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Bloom Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,586 Bloom Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 21 821,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288,70 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 082,16 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Bloom Energy betrug jüngst 84,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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