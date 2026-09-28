Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|Lohnender Bloom Energy-Einstieg?
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bloom Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bloom Energy-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,23 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Bloom Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,586 Bloom Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 21 821,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288,70 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 082,16 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Bloom Energy betrug jüngst 84,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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