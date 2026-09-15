Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|Rentabler Booking-Einstieg?
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Booking-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Booking-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Booking-Papier bei 126,41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,911 Booking-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 175,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 387,20 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 387,20 USD entspricht einer Performance von +38,72 Prozent.
Booking erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 130,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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