S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Booking-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Booking-Aktien gewesen.

Am 10.11.2023 wurde die Booking-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 122,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,813 Booking-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,95 USD, da sich der Wert einer Booking-Aktie am 09.11.2026 auf 163,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,95 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Booking betrug jüngst 118,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at