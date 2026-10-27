Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|Profitabler Booking-Einstieg?
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Booking-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,52 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 17,088 Booking-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Booking-Papiers auf 153,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 616,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 161,68 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Booking betrug jüngst 114,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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