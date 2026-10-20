Booking Holdings Aktie

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WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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Performance unter der Lupe 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Booking-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Booking-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 95,37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,049 Booking-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 162,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,50 USD wert. Mit einer Performance von +70,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Booking bezifferte sich zuletzt auf 122,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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