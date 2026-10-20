Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|Performance unter der Lupe
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Booking-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 95,37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,049 Booking-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 162,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,50 USD wert. Mit einer Performance von +70,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Booking bezifferte sich zuletzt auf 122,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Booking Holdings
|
20.10.26
|S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Booking veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Verlust hätte eine Booking-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.09.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Booking Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Booking Holdings
|145,55
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.