Vor Jahren in Booking eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Booking-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Booking-Aktie bei 60,84 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Booking-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 164,367 Booking-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 144,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 823,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 138,23 Prozent zugenommen.

Booking wurde am Markt mit 108,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at