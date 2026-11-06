Boston Properties Aktie
WKN: 907550 / ISIN: US1011211018
|Boston Properties-Anlage unter der Lupe
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boston Properties-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 06.11.2023 wurde die Boston Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 57,38 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,428 Boston Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Boston Properties-Aktie auf 65,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 136,98 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,70 Prozent zugenommen.
Boston Properties wurde am Markt mit 10,50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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