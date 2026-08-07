S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boston Properties-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Boston Properties-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Boston Properties-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Boston Properties-Anteile an diesem Tag bei 65,69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Boston Properties-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,522 Boston Properties-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 104,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,81 USD belief. Mit einer Performance von +4,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Boston Properties jüngst 11,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at