S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boston Properties von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Boston Properties-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Boston Properties-Aktie bei 139,68 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,159 Boston Properties-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 62,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 445,80 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 55,42 Prozent.

Jüngst verzeichnete Boston Properties eine Marktkapitalisierung von 9,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at