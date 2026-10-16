S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boston Properties von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boston Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Boston Properties-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Boston Properties-Aktie bei 116,96 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Boston Properties-Aktie investierten, hätten nun 8,550 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Boston Properties-Aktie auf 59,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 510,35 USD wert. Damit wäre die Investition 48,97 Prozent weniger wert.

Der Boston Properties-Wert an der Börse wurde auf 9,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at