Boston Properties Aktie

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WKN: 907550 / ISIN: US1011211018

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Boston Properties-Investition im Blick 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Properties von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Boston Properties-Aktien verlieren können.

Boston Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 75,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Boston Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,282 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 906,23 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Papiers am 03.09.2026 auf 68,23 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9,38 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Boston Properties betrug jüngst 10,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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