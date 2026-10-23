Boston Properties Aktie

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WKN: 907550 / ISIN: US1011211018

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Performance im Blick 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boston Properties-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boston Properties-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Boston Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boston Properties-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 125,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Boston Properties-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 79,441 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 884,81 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Papiers am 22.10.2026 auf 61,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,15 Prozent verringert.

Boston Properties wurde am Markt mit 9,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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