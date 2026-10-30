S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boston Properties von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Boston Properties-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Boston Properties-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,420 Boston Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 63,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,48 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Boston Properties bezifferte sich zuletzt auf 10,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at