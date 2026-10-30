Boston Properties Aktie
WKN: 907550 / ISIN: US1011211018
|Boston Properties-Anlage
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boston Properties von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Boston Properties-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,420 Boston Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 63,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,48 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Boston Properties bezifferte sich zuletzt auf 10,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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