S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boston Scientific-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Boston Scientific-Aktien verdienen können.

Am 27.10.2016 wurde das Boston Scientific-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boston Scientific-Aktie betrug an diesem Tag 21,49 USD. Bei einem Boston Scientific-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 465,333 Boston Scientific-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Boston Scientific-Papiere wären am 26.10.2026 21 209,87 USD wert, da der Schlussstand 45,58 USD betrug. Damit wäre die Investition 112,10 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Boston Scientific bezifferte sich zuletzt auf 65,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at