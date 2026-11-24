Bei einem frühen Boston Scientific-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Boston Scientific-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Boston Scientific-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,766 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Boston Scientific-Aktie auf 42,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 201,76 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 201,76 USD, was einer positiven Performance von 101,76 Prozent entspricht.

Der Boston Scientific-Wert an der Börse wurde auf 61,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at