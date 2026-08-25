Boston Scientific Aktie

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WKN: 884113 / ISIN: US1011371077

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Investmentbeispiel 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boston Scientific von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Boston Scientific-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Boston Scientific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,81 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Boston Scientific-Aktie investierten, hätten nun 223,164 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Boston Scientific-Papiers auf 49,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 937,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,37 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Boston Scientific eine Börsenbewertung in Höhe von 73,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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