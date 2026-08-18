Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
|Frühes Investment
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boston Scientific von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 18.08.2023 wurde das Boston Scientific-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,19 USD. Bei einem Boston Scientific-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,924 Boston Scientific-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 51,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 024,71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,47 Prozent angewachsen.
Der Boston Scientific-Wert an der Börse wurde auf 75,18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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