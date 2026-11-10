Boston Scientific Aktie

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WKN: 884113 / ISIN: US1011371077

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Investmentbeispiel 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boston Scientific-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Boston Scientific-Investment gewesen.

Am 10.11.2023 wurden Boston Scientific-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Boston Scientific-Aktie an diesem Tag bei 51,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,395 Boston Scientific-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 853,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 14,62 Prozent gesunken.

Boston Scientific war somit zuletzt am Markt 61,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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