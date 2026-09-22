Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
|Rentables Boston Scientific-Investment?
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boston Scientific-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Boston Scientific-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 44,31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Boston Scientific-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,257 Boston Scientific-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,67 USD, da sich der Wert eines Boston Scientific-Anteils am 21.09.2026 auf 43,72 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 1,33 Prozent gleich.
Am Markt war Boston Scientific jüngst 62,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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