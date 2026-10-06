Boston Scientific Aktie

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WKN: 884113 / ISIN: US1011371077

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Boston Scientific-Investmentbeispiel 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boston Scientific von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Boston Scientific-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Boston Scientific-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 96,70 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 103,413 Boston Scientific-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 4 384,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,40 USD belief. Mit einer Performance von -56,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Boston Scientific belief sich jüngst auf 61,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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