S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Bristol-Myers Squibb-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Bristol-Myers Squibb-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,042 Bristol-Myers Squibb-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bristol-Myers Squibb-Aktie auf 64,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 101,40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10,14 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Bristol-Myers Squibb zuletzt 130,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at