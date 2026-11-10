Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
|Lohnende Bristol-Myers Squibb-Anlage?
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bristol-Myers Squibb-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 56,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17,649 Bristol-Myers Squibb-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 62,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 096,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,67 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Bristol-Myers Squibb einen Börsenwert von 126,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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