S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Bristol-Myers Squibb-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bristol-Myers Squibb-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 56,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17,649 Bristol-Myers Squibb-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 62,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 096,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,67 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Bristol-Myers Squibb einen Börsenwert von 126,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at