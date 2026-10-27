Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
|Bristol-Myers Squibb-Performance
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.10.2023 wurde die Bristol-Myers Squibb-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 51,02 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 196,002 Bristol-Myers Squibb-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 12 075,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,61 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,76 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Bristol-Myers Squibb bezifferte sich zuletzt auf 125,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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