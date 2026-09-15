S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bristol-Myers Squibb von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Bristol-Myers Squibb-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 55,97 USD wert. Bei einem Bristol-Myers Squibb-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178,667 Bristol-Myers Squibb-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bristol-Myers Squibb-Aktie auf 64,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 452,56 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14,53 Prozent.

Bristol-Myers Squibb erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 130,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at