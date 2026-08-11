Bristol-Myers Squibb Aktie

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WKN: 850501 / ISIN: US1101221083

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Profitabler Bristol-Myers Squibb-Einstieg? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bristol-Myers Squibb eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Bristol-Myers Squibb-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66,87 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,495 Bristol-Myers Squibb-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 96,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,84 USD belief. Mit einer Performance von -3,04 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bristol-Myers Squibb war somit zuletzt am Markt 132,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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