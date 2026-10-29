Broadcom Aktie

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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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Frühe Investition 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Broadcom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Broadcom-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,809 Anteile im Depot. Die gehaltenen Broadcom-Aktien wären am 28.10.2026 6 617,07 USD wert, da der Schlussstand 351,81 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 561,71 Prozent vermehrt.

Der Broadcom-Wert an der Börse wurde auf 1,68 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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