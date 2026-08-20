Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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Profitable Broadcom-Investition? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Broadcom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Broadcom-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Broadcom-Papier an diesem Tag 291,17 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,343 Broadcom-Anteilen. Die gehaltenen Broadcom-Anteile wären am 19.08.2026 124,49 USD wert, da der Schlussstand 362,48 USD betrug. Mit einer Performance von +24,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Broadcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,81 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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