Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Lohnendes Broadcom-Investment?
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Broadcom-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48,74 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,052 Broadcom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Broadcom-Aktie auf 351,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 720,61 USD wert. Mit einer Performance von +620,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Broadcom-Wert an der Börse wurde auf 1,69 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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