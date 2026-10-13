S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Broadridge Financial Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.10.2016 wurde die Broadridge Financial Solutions-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Broadridge Financial Solutions-Aktie bei 65,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,323 Broadridge Financial Solutions-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 2 549,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 166,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 155,00 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Broadridge Financial Solutions einen Börsenwert von 18,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at