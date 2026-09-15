S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadridge Financial Solutions-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Broadridge Financial Solutions eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Broadridge Financial Solutions-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68,55 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,459 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 174,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254,40 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 254,40 USD, was einer positiven Performance von 154,40 Prozent entspricht.

Broadridge Financial Solutions war somit zuletzt am Markt 19,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at