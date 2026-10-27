S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadridge Financial Solutions-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Broadridge Financial Solutions-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Broadridge Financial Solutions-Aktie bei 167,38 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,597 Broadridge Financial Solutions-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 181,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 108,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,19 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Broadridge Financial Solutions belief sich zuletzt auf 20,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at