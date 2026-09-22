Broadridge Financial Solutions Aktie
WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034
|Broadridge Financial Solutions-Investition im Blick
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor einem Jahr gekostet
Broadridge Financial Solutions-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Broadridge Financial Solutions-Aktie bei 241,60 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,139 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Broadridge Financial Solutions-Aktie auf 164,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 681,37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,86 Prozent abgenommen.
Broadridge Financial Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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