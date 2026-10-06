S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadridge Financial Solutions-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Broadridge Financial Solutions-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Broadridge Financial Solutions-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Broadridge Financial Solutions-Papier bei 166,98 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,599 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 159,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,27 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,73 Prozent.

Broadridge Financial Solutions wurde am Markt mit 17,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at