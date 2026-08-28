Brown-Forman b Aktie

Brown-Forman b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856693 / ISIN: US1156372096

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Rentable Brown-Forman B-Anlage? 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brown-Forman B von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Brown-Forman B-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Brown-Forman B-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Brown-Forman B-Papier bei 68,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Brown-Forman B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146,071 Brown-Forman B-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 27,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 984,81 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 60,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Brown-Forman B belief sich zuletzt auf 12,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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