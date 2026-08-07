Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
|Profitabler Brown-Forman B-Einstieg?
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brown-Forman B von vor 5 Jahren eingebracht
Die Brown-Forman B-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 142,167 Brown-Forman B-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 28,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 019,05 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 4 019,05 USD, was einer negativen Performance von 59,81 Prozent entspricht.
Brown-Forman B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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