Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
|Profitable Brown-Forman B-Investition?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brown-Forman B-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Brown-Forman B-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Brown-Forman B-Aktie bei 74,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,344 Brown-Forman B-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Brown-Forman B-Aktie auf 29,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39,81 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 60,19 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Brown-Forman B zuletzt 13,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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