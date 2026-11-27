So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Brown-Forman B-Aktie Anlegern gebracht.

Das Brown-Forman B-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Brown-Forman B-Aktie bei 74,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,344 Brown-Forman B-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Brown-Forman B-Aktie auf 29,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39,81 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 60,19 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Brown-Forman B zuletzt 13,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at