Cadence Design Systems Aktie

Cadence Design Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

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Cadence Design Systems-Anlage unter der Lupe 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Cadence Design Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Cadence Design Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cadence Design Systems-Anteile an diesem Tag 152,25 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,568 Cadence Design Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cadence Design Systems-Papiere wären am 28.09.2026 2 145,81 USD wert, da der Schlussstand 326,70 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 114,58 Prozent gesteigert.

Cadence Design Systems war somit zuletzt am Markt 89,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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