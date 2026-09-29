Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|Cadence Design Systems-Anlage unter der Lupe
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Cadence Design Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cadence Design Systems-Anteile an diesem Tag 152,25 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,568 Cadence Design Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cadence Design Systems-Papiere wären am 28.09.2026 2 145,81 USD wert, da der Schlussstand 326,70 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 114,58 Prozent gesteigert.
Cadence Design Systems war somit zuletzt am Markt 89,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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