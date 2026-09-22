S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Cadence Design Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Cadence Design Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 230,66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cadence Design Systems-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,434 Cadence Design Systems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 294,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,85 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 27,85 Prozent.

Der Cadence Design Systems-Wert an der Börse wurde auf 77,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at