Cadence Design Systems Aktie

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WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

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Profitabler Cadence Design Systems-Einstieg? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Cadence Design Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cadence Design Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 328,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,040 Cadence Design Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 023,07 USD, da sich der Wert eines Cadence Design Systems-Anteils am 09.11.2026 auf 336,53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich jüngst auf 87,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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