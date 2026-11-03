Cadence Design Systems Aktie

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WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

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Profitables Cadence Design Systems-Investment? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cadence Design Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cadence Design Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cadence Design Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,034 Cadence Design Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 329,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 329,21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 229,21 Prozent.

Cadence Design Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 89,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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