S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cadence Design Systems-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cadence Design Systems-Investment verdienen können.

Am 01.09.2021 wurde das Cadence Design Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 164,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,609 Cadence Design Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Cadence Design Systems-Aktie auf 338,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,38 USD wert. Mit einer Performance von +106,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich jüngst auf 93,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at