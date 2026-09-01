Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|Lohnender Cadence Design Systems-Einstieg?
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cadence Design Systems-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 01.09.2021 wurde das Cadence Design Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 164,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,609 Cadence Design Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Cadence Design Systems-Aktie auf 338,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,38 USD wert. Mit einer Performance von +106,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich jüngst auf 93,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.
|
16:03
|S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cadence Design Systems-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 startet im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
25.08.26
|S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Cadence Design Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cadence Design Systems Inc.
|274,50
|-6,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.