Cadence Design Systems Aktie

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WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

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Lohnende Cadence Design Systems-Anlage? 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cadence Design Systems-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cadence Design Systems gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Cadence Design Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 332,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,301 Cadence Design Systems-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 104,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 348,42 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,87 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich zuletzt auf 97,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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