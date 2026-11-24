Bei einem frühen Investment in Capital One Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Capital One Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Capital One Financial-Papier an diesem Tag bei 84,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Capital One Financial-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,182 Capital One Financial-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 180,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 212,73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,73 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Capital One Financial eine Marktkapitalisierung von 108,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at